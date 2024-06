AVELLINO. Nargi smentisce Gengaro e la sinistra: «Nessun accordo, nè formale e né informale, con la Lega. Solo una nuova fake news»

«Nessun accordo, politico o programmatico, formale o informale, è stato siglato tra la nostra coalizione civica e Lega. Quanto riportato sul suo profilo social dal candidato sindaco del centrosinistra, Antonio Gengaro, ed in alcune dichiarazioni stampa sue e di altri esponenti dei partiti che lo sostengono, è la più classica delle fake nwes ».

Lo dichiara la candidata a sindaco di “Siamo Avellino”, “Davvero” e “Viva la Libertà”, Laura Nargi.

«Spiace constatare come, ancora una volta, la normale dialettica democratica che dovrebbe contraddistinguere una campagna elettorale sia stata inficiata da strumentalizzazioni e forzature, in questo caso vere e proprie bufale, evidentemente figlie di un modo spregiudicato e scorretto di concepire la competizione politica». – aggiunge Nargi –