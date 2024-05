AVELLA. Settimana del Benessere: Un vortice di Salute, Gusto e Natura per i nostri alunni!

Benessere a 360 gradi per i nostri piccoli alunni!

Sul finire del mese di maggio: da lunedì 20 a venerdì 24 ha preso vita per i bambini della Scuola Primaria la “Settimana del Benessere”, un’iniziativa dedicata ai nostri alunni per sensibilizzarli su tematiche di fondamentale importanza per la loro crescita; un’iniziativa dedicata alla promozione di uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente.

Durante questa settimana, i nostri alunni di tutte le classi sono stati coinvolti in un vortice di attività divertenti ed istruttive, volte a sensibilizzarli sui temi dell’alimentazione, dell’attività fisica e della cura dell’ambiente.

Attività sportive per tutti i gusti!

I bambini hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in diverse discipline sportive, grazie anche alla collaborazione con “Scuola Attiva Kids”. Sono stati coinvolti in percorsi di motricità e attività stimolanti, non sono mancate occasioni per divertirsi e fare movimento anche all’aperto così come non sono mancati momenti di gioco libero all’aria aperta, per favorire la socializzazione e il contatto con la natura.

Educazione alimentare: impariamo a mangiare bene!

Con il progetto “Frutta nella Scuola”, i nostri piccoli alunni si sono incamminati sulla strada per diventare dei veri esperti di nutrizione. Attraverso giochi divertenti, hanno imparato a conoscere i benefici di una dieta sana ed equilibrata, l’importanza di consumare frutta e verdura di stagione e i segreti per una corretta idratazione.

Alla scoperta del mondo delle api!

In occasione della “Giornata Mondiale delle Api”, i più piccoli si sono immersi nel magico mondo delle api con un’uscita didattica presso l’Anfiteatro di Avella. Hanno seguito con attenzione e interesse la storia delle api raccontata dall’apicoltore Antonio, dell’Azienda locale “Montuori”. I bambini hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino questi instancabili insetti, scoprire il loro ruolo fondamentale per l’ecosistema e gustare il delizioso miele prodotto da loro consumando una sana e ghiotta merenda.

Teatro a scuola: una gustosa rappresentazione!

A metà settimana, la nostra scuola ha ospitato uno spettacolo teatrale dal titolo “L’INTREPIDA AVVENTURA di MAGROLON e CENTOCHILIEPASSA”, realizzato da un gruppo di attori professionisti, facenti capo alla Società Cooperativa Proteatro. Attraverso una rappresentazione divertente e coinvolgente, i bambini hanno imparato l’importanza di scegliere cibi sani e colorati per una dieta ricca di nutrienti.

Una settimana ricca di esperienze e insegnamenti!

Le attività si sono concluse con la manifestazione promossa dal Comune di Avella: “Puliamo il Mondo” che ha visto la partecipazione di Istituzioni, Scuole, Associazioni e singoli cittadini. Una Giornata Ecologica con lo scopo di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. I bambini delle classi quinte sono stati coinvolti in un’attività, in località Capo di Ciesco, di pulizia dell’alveo del Clanio, delle zone verdi e dei sentieri attigui.

Siamo certi che la “Settimana del Benessere” sia stata un’esperienza arricchente per i nostri alunni, un’occasione per imparare divertendosi e per acquisire importanti competenze per la vita.

Perché il benessere non è solo stare bene, ma anche prendersi cura di se stessi, degli altri e del pianeta che ci circonda!

Perché il benessere è un diritto di tutti!

Siamo convinti che la scuola debba essere un luogo dove i bambini non solo imparino, ma dove possano anche crescere come persone, sviluppando le competenze e i valori necessari per affrontare le sfide del futuro. Con questa iniziativa, si è voluto contribuire a creare un ambiente scolastico positivo e stimolante, dove il benessere di ogni alunno è al centro di tutto.