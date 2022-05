Al Circolo della stampa di Avellino, la presentazione di Articolonove

– Lunedì 30 maggio alle ore 11, presso il Circolo della stampa di Avellino in Corso Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione di Articolonove, la lista che è in corsa alle elezioni per il rinnovo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino. Il cui voto è in programma il 15 e 16 giugno in modalità telematica (tramite PEC).

Articolonove è il progetto di un Ordine rinnovato, credibile, efficace, concreto, vitale, giovane. Un Ordine in grado di riappropriarsi di quel ruolo aggregativo che aveva in origine non limitandosi più a fornire servizi basilari di segreteria o di mera organizzazione di corsi professionali.

Articolonove ha, dunque, un programma ambizioso che sarà illustrato nei dettagli lunedì mattina in quella che sarà anche un’occasione di incontro e confronto con i cittadini.

Con i suoi 15 candidati – Massimo Maglio, Antonio Ansalone, Antonio Blasi, Camillo Capobianco, Michele Carovello, Anna Chiaradonna, Micaela Famiglietti, Modestino Ferraro, Antonio Mancaniello, Fulvio Masi, Angela Montemarano, Angelo Morella, Soccorso Pullo, Brunella Recinto e Natascha Albanese – Articolonove si rivolge a tutti quegli ingegneri irpini che con idee e azioni abbiano voglia di impegnarsi per la categoria.

