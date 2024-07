Zaini personalizzati: perché sono utili per promuovere un marchio

Gli zaini sono oggetti che possono essere sfruttati nell’ambito del marketing in tanti modi diversi, anche perché disponibili in una grande varietà di modelli capaci di assecondare le esigenze e le richieste più diverse. Al di là degli zaini più tradizionali, in molti casi i marchi scelgono di puntare sugli zainetti personalizzati , magari caratterizzati da un tessuto rigido e muniti di scomparti nella parte bassa o in quella frontale. Gli zaini si distinguono dalle sacche in TNT e da quelle in cotone perché possono avere una composizione in poliestere e lana; in alcuni casi ci possono essere degli inserti in vinile, che contribuiscono ad aumentarne l’eleganza.

La promozione del marchio

Di certo gli zaini personalizzati assicurano, a costi bassi e vantaggiosi, una promozione molto efficace. Nella maggior parte dei casi, vengono realizzati in serie e possono essere comprati, anche via Internet, in stock; il ritorno, sia economico che in termini di immagine, è alquanto significativo. Questi gadget consentono di assecondare gli obiettivi delle strategie di marketing che puntano a una gratificazione dei clienti più fedeli: si tratta di mirare a un target ben preciso, che poi può essere progressivamente ampliato tramite un passaparola efficace anche se discreto.

Guida alla scelta

È importante che lo zaino personalizzato che si sceglie finisca per rappresentare un dettaglio di assoluto valore dal punto di vista dell’azienda, ed è per questo motivo che occorre selezionare unicamente oggetti che assecondino standard di qualità elevati. Al momento fra gli zaini più in voga vanno menzionati quelli in TNT, quelli in cotone e quelli in nylon. Si tratta di tre materiali che hanno il duplice pregio di essere robusti e moderni, e che fanno della versatilità il proprio punto di forza, essendo in grado di resistere a lungo nel tempo, anche in contesti estremi. Tali modelli possono essere arricchiti dalla presenza di cordoncini, con i quali si ottiene una comoda chiusura a coulisse.

La posizione del logo

Dal punto di vista della personalizzazione, gli zaini customizzati possono ospitare il logo aziendale su tutta la superficie, in modo da sfruttare al massimo lo spazio a disposizione. È chiaro che le modifiche che si possono apportare sono diverse in base al tipo di materiale con cui si ha a che fare. Dalla stampa digitale alla quadricromia, le proposte sono molteplici a volte si possono scegliere anche angoli rinforzati da posizionare ai vertici.

L’originalità degli zaini personalizzati

Gli zaini brandizzati sono molto originali proprio in virtù delle molteplici opportunità di personalizzazione di cui è possibile usufruire. Si pensi, per esempio, alle tante forme, ma anche ai tessuti, ai colori e alle stampe. Ecco spiegato il motivo per il quale ciascuna azienda ha l’opportunità di individuare il prodotto che preferisce, riproducendo i colori sociali del marchio. Gli zaini, grazie ai tanti utilizzi a cui si prestano, si rivelano sempre dei doni molto apprezzati: sono leggeri e pratici, e occupano una minima quantità di spazio quando sono vuoti. Di conseguenza possono essere trasportati facilmente.

Gadget365 e il catalogo di zaini da customizzare

Clicca qui per comprare online degli zaini da personalizzare, scoprirai il ricco assortimento di proposte di Gadget365, realtà specializzata nella vendita di gadget e oggetti destinati a campagne di comunicazione. L’azienda ha sede in Lombardia, in provincia di Varese, e da anni soddisfa le richieste e le esigenze di migliaia di clienti.

Perché gli zaini sono importanti come gadget

Oltre che alla scuola e all’università, gli zaini sono oggetti che vengono associati in molte occasioni alle escursioni, alle gite e alle vacanze. Ecco perché un dono di questo tipo può suscitare un ricordo più che positivo in chi lo riceve. Se uno zaino viene accostato a un momento di divertimento o comunque a un’attività gradevole che viene svolta in compagnia, diventa più facile comunicare i messaggi che si ha intenzione di veicolare, per di più sfruttando una grande superficie da personalizzare. Lo spazio a disposizione è molto, e può accogliere non solo i classici recapiti aziendali, ma anche motti, slogan o altre frasi che possano essere utili per i consumatori. Insomma, c’è solo da sprigionare la creatività per ottimizzare l’utilizzo di questi semplici ma importanti oggetti di uso comune.