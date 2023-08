Volo Francoforte – Catania dirottato a Malta, il pilota non la prende bene e “disegna” un pene in cielo. L’immagine diventata virale

I disagi causati dall’incendio divampato all’aeroporto di Catania, con attualmente numerosi passeggeri e voli dirottati nelle aerostazioni più vicine, hanno alimentato un crescente malcontento dei viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Tra questi vi è probabilmente anche il pilota del volo Lufthansa LH306 partito sabato 28 luglio da Francoforte e destinato ad atterrare presso lo scalo etneo e che, proprio pochi minuti prima dell’avvio delle classiche procedure di atterraggio, ha ricevuto la comunicazione della torre di controllo siciliana: “Diverted to MLA”, ovvero, “il volo è dirottato a Malta“, almeno ufficialmente, per condizioni meteorologiche avverse contraddistinte da forti raffiche di vento. Il pilota dell’ Airbus Airbus A321-231, registrato D-AIDW, non sembra aver ben digerito la decisione improvvisa delle autorità dell’aeroporto di Catania, almeno come mostrato dalla rotta tracciata prima di eseguire l’inversione verso Malta e riportata dal sito che si occupa del monitoraggio delle linee aeree, Flightradar24, ritraente una “particolare” forma fallica disegnata durante la deviazione, che offrirebbe poco spazio all’immaginazione. Potrebbe trattarsi però solo di una strana coincidenza, come chiosato dal pilota di voli commerciali Francesco Biondi ai microfoni di Open: «La procedura prevede che l’aereo si sposti su Indax, ovvero un punto predefinito dove attendere nuove indicazioni da parte della torre di controllo, e aspetti facendo un movimento rotatorio, evidente nel tracciato della rotta dove due tratti sferici si incontrano. Poi è uscito dalla posizione di attesa e ha continuato la rotta». A tal proposito sempre Biondi ha voluto spegnere le inevitabili polemiche e ironie dovute dalla strana traiettoria del volo ricordando come «non vi sia in cabina di pilotaggio spazio alcuno per rabbia o furia». Tuttavia l’immagine è presto diventata virale, scatenando l’ironia del popolo del web.