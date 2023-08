Io dono- L’Irpinia per la vita organizza la VIII ciclopedalata non agonistica per la sensibilizzazione alla donazione degli organi e la prevenzione delle malattie rare

Mercoledi 2 agosto alle 10,00 la presentazione della manifestazione presso la sede dell’Ente Provincia di Avellino, Palazzo Caracciolo, Sala Grasso. “Io dono”, la giornata irpina dedicata alla sensibilizzazione per la donazione degli organi e per laprevenzione delle malattie rare giunge alla VIII edizione. l’Associazione di Promozione Sociale presieduta da Giovanbattista Capasso organizza il 19 agosto 2023 la giornata all’insegna della solidarietà, di alti valori umani e della valorizzazione naturalistica e turistica del territorio, dedicata allasensibilizzazione per la donazione degli organi e per la prevenzione delle malattie rare. Un evento promosso in collaborazione con dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi, il sostegnodella Società Italiana ed Europea di Nefrologia, della Fondazione La Nuova Speranza, la Fondazione Italiana del Rene, l’Ospedale Bambino Gesù Ospedale pediatrico, e la presenza di F.C.I., ANED, AIDO,AVIS, ANPAS, FIAB, le Amministrazioni dei Comuni attraversati dal torpedone ciclistico e altre associazioni di volontariato. Parteciperanno come è ormai consuetudine, centinaia di appassionati, trapiantati e difensori della sostenibilità ambientale: tutti pronti a condividere e divulgare un messaggio sull’importanza delladonazione degli organi, “per restituire una persona ad una vita normale”. La ciclopedalata, senza alcuna finalità agonistica, il giorno 19.AGOSTO.2023, partirà da LIONI alle ore 9,30 che toccherà, in prosieguo e nell’ordine, le località ed i Comuni di Il GOLETO (Sant’Angelo dei L.di), CASSANO IRPINO, MONTELLA, BAGNOLI IRPINO, LAGO LACENO, loc. GAVITONI, per fare ritorno a LIONI alle ore 19,00. In ogni tappa sono previsti momenti di riflessione e racconti delle testimonianze dei soggetti trapiantati ed ammalati, dei lorofamiliari e delle associazioni operanti nel settore. Senza contare le innumerevoli finalità e ricadute che saranno illustrate in conferenza stampa