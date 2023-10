VISCIANO. Un successo il “Ciclopellegrinaggio per la Pace”. Tanti i partecipanti

Si è svolta questa mattina a Visciano l’iniziativa “Ciclopellegrinaggio per la Pace” dove centinai di ciclisti provenienti da ogni parte si ono ritrovati insieme per i tornanti che dalla località Schiava porta alla cittadella della carità di padre Arturo, l’artefice tanti anni fa di questa iniziativa. I ciclisti, naturalmente amatoriali, hanno percorso la salita che porta a Visciano, passando per Via XXIV Maggio, Corso del Carpine e Piazza Padre Arturo D’Onofrio. con arrivo presso il Santuario della Madonna del Carpinello. Con la morte di padre Arturo nel 2006 e l’avvio del processo di beatificazione, la manifestazione è cresciuta in termini di partecipazione arrivando a contare centinaia e centinaia di presenze diventando appuntamento immancabile per tutti i ciclisti campani ed anche quelli provenienti da oltre i confini regionali. A garantire la sicurezza lungo il tragitto il personale dell’ATAPC presieduto da Gioacchino Iovino e i Carabinieri della locale Stazione. Presenti ad accogliere i partecipanti il Superiore Gen. Missionari e della Divina Redenzione P. Heliberto, il Sindaco di Visciano, il Comandante dei Carabinieri, e altre Autorità.

Dinanzi alla chiesa, come tradizione, la processione con il quadro raffigurante Maria SS. Consolatrice del Carpinello. Gli intervenuti si sono ritrovati nel piazzale antistante al campanile del santuario per partecipare alla Santa Messa con il buffet di chiusura manifestazione.