VISCIANO. Comunali 2002 – “Rinascita Civica”, Peppino Gambardella scende in campo e spiega la sua scelta.

Concittadine e concittadini, ho deciso di partecipare, insieme con un gruppo di amici, alla prossima campagna elettorale per la elezione degli organi di governo di Visciano in maniera diretta e attiva, con l’intento di offrire un contributo per la rinascita civica della nostra comunità. Proprio alla fonda mentale nozione di bene comune si alimenta il nostro pensiero politico. E nel segno di tale prospettiva vogliamo misurarci e chiedere il vostro libero e convinto consenso. Il risultato elettorale non è il fine della nostra partecipazione, ma il mezzo necessario per realizzare gli obiettivi, che saranno declinati nel programma politico. La nostra azione intende promuovere una visione ecologica di governo, affinchè Visciano diventi una comunità attrattiva e inclusiva per vivibilità, cultura e agricoltura sostenibile, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interesse pubblico. Il nostro impegno politico sarà centrato, quindi, sui bisogni della comunità e non dei singoli. La competizione politica rappresenta un’occasione per unire nel segno della condivisione dei fini. E’ nostra ferma intenzione confrontarci con le altre forze politiche, esclusivamente, sul metodo e sui programmi che ciascun gruppo metterà in campo per il progresso socio­ economico di Visciano. Buona scelta civica a tutti. Peppino Gambardella

adsense – Responsive – Post Articolo