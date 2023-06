Vesuvius Film Festival, cinema sociale. Premio Legalità per Angelo Iannelli

Venerdì 23 Giugno presso l’ auditorium “la Porta del Parco” a Bagnoli, si è svolto la IV edizione del Vesuvius Film Festival organizzato dall’associazione “Arteggiando” presidente e direttore artistico Giovanna D’amodio. In un salone pieno di personalità, critici e appassionati di cinema, tra i premiati anche l’attore e regista Angelo Iannelli nella sezione Cinema Sociale. L’instancabile artista, definito Ambasciatore del Sorriso per il suo impegno sociale, ha ricevuto il premio “Legalità” per i sani messaggi che dona attraverso la maschera di Pulcinella nei suoi cortometraggi per l’ambiente, il bullismo, le scuole e le persone meno fortunate ,Iannelli commosso ha ringraziato l’organizzazione e i presenti con una frase “La legalità siamo noi”.