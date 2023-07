VESUVIANO. La fine di un incubo. Accusato di maltrattare e picchiare la moglie, chiesti più di 3 anni di reclusione: 49enne, difeso dall’ Avv. Aniello Quatrano, completamente assolto

Un calvario durato più di un anno e mezzo, con l’accusa di aver, nel corso della convivenza con la moglie, reiteratamente commesso violenze verbali e fisiche, oltre ad aver cagionato alla donna lesioni personali.

E’ la storia di uomo, 49enne originario di San Giuseppe Vesuviano ( Na), sposato con una donna dal 2019 dopo più di vent’anni convivenza, dalla cui relazione sono nati tre figli.

L’uomo, difeso dall’Avvocato Aniello Quatrano del foro di Nola, ha dovuto subire un processo penale presso il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, durato esattamente 12 mesi, conclusosi poi con la piena assoluzione nonostante una richiesta del Pubblico Ministero di condanna a 3 anni e 2 mesi di reclusione.

Una sentenza di assoluzione, che per il 49enne di San Giuseppe Vesuviano ha significato la fine di un incubo.

L’uomo, infatti, che fino alla sentenza di assoluzione, era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, ha sempre proclamato con fermezza la sua innocenza, non volendo in alcun essere additato come persona violenta soprattutto al cospetto dei suoi tre figli.