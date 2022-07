US ANGRI CALCIO. ARRIVA UN DIFENSORE DI QUALITA’. DEMBEL SALL E’ DELL’ANGRI

Nuovo colpo in casa grigiorossa. L’Unione Sportiva Angri 1927 annuncia di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe 1994 Dembel Sall. Nella sede di via Murelle, il presidente Armando Lanzione, il General Manager Antonio De Luca e il direttore sportivo Antonio Del Sorbo hanno limato gli ultimi dettagli e hanno ufficializzato l’ingaggio di Dembel Sall.

Queste le prime parole di Dembel Sall da giocatore dell’Angri:

“La mia carriera è una bellissima esperienza. Niente accade per caso! Dopo aver giocato con le giovanili del Parma ho disputato diversi campionati di Serie C e Serie D ed ora mi ritrovo ad Angri dove ho trovato una società seria ed una piazza molto calorosa. Non potevo chiedere di meglio. Il mio obiettivo è fare bene insieme ai miei compagni come ho sempre fatto. Quest’anno cercheremo di dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi e far contenti i tifosi. Noi e i tifosi rappresentiamo la squadra! Noi insieme a loro lotteremo per difendere la maglia ovunque. Noi suderemo sempre la maglia!”

Scheda

Dembel Sall cresce nelle giovanili del Parma. Con i ducali vanta anche alcune presenze in Coppa Italia. Dopo alcune stagioni con gli emiliani, Sall passa al Bari. Nel 2015 il senegalese passa in prestito alla Pro Piacenza, compagine che lo fa esordire in Serie C. Con i romagnoli mette insieme oltre 52 presenze. Poi una lunga trafila in Serie D dove veste le maglie di Turris, Lentigione, Portici, Gladiator e Team Altamura. Sono 125 le gare di quarta serie disputate da Dembel Sall.

