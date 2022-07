Il nuovo spettacolo di De Marino debutta a Salerno

“Nel cuore della Canzone Napoletana” debutta a Salerno il 16 Luglio 2022, in Piazza Mons. Bolognini (antistante il Santuario) alle ore 21.00 nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmine coordinati dal Priore Notaio Paolo Califano.

Il M° Espedito De Marino, noto soprattutto per i suoi 16 anni accanto al grande Chansonnier Roberto Murolo (1987/2003) coadiuvato dal Quintetto “I suoni dell’anima” (Diego Cantore, Alessio Coppola, Pasquale Di Palma e Marta De Marino) eseguirà le più belle Canzoni tratte dal Pentagramma Napoletano dal periodo Romantico a Pino Daniele, rielaborate con sound moderno e mediterraneo, senza pletoriche orchestrazioni ma con nuovi slanci ritmici ed armonici, intersecati a virtuosismi per “sola Chitarra”. L’ingresso è libero.

Nella foto De Marino con l’Ensemble. (comunicato stampa)

adsense – Responsive – Post Articolo