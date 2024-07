Università del Sannio: Iniziati i Tolc-B per Scienze Biologiche a Grottaminarda

Iniziati i Tolc-b per l’iscrizione al Corso Universitario in Scienze Biologiche per la Diagnostica Clinica dell’Università degli Studi del Sannio con sede didattica presso il Polo Universitario/Sanitario di Grotta e info sui Tolc e sul corso di laurea a Grottaminarda è attivo un numero verde dedicato, 800954420, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00; inoltre ci si può rivolgere all’Infopoint di Grottaminarda il martedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 9:30 alle 13:30.

Si tratta del secondo anno accademico a Grottaminarda per il Corso in Scienze biologiche istituito grazie alla sinergia tra Unisannio, Asl e Comune di Grottaminarda.

Il corso di laurea triennale forma la figura del biologo clinico, professionista sanitario che effettua test su tessuti o liquidi biologici per la diagnosi e la prevenzione delle malattie e per la ricerca biomedica. Dunque una figura molto richiesta in ambito sanitario, soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19.

«Stiamo lavorando – afferma il Consigliere delegato alla Sanità ed all’Università Antonio Vitale – per offrire ulteriori servizi agli studenti e portare avanti l’idea di “Minicampus Universitario”, consapevoli che il Polo Universitario/Sanitario rappresenta un volano di sviluppo economico, sociale e soprattutto culturale per tutto il comprensorio».