UNISANNIO GROTTAMINARDA: AL VIA LE ISCRIZIONI AL CORSO IN SCIENZE BIOLOGICHE.

Aperte dal primo agosto le immatricolazioni all’Università degli Studi del Sannio per il Corso in Scienze biologiche per la diagnostica clinica che da settembre partirà a Grottaminarda grazie ad una collaborazione tra il Comune di Grottaminarda, l’ASL di Avellino ed ovviamente la stessa UNISANNIO.

La sede presso il Polo Universitario e Sanitario di via Francesco Flammia è pronta per accogliere gli studenti. L’Ateneo ha anche attivato un infopoint con personale in presenza, per fornire delucidazioni ed orientamento. (tel. 340 0831811).

Lo sportello di Grottaminarda è operativo: il lunedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00; il martedì dalle ore 9:30 alle ore 13:30; il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

«Ci auguriamo – afferma il Delegato ai rapporti con le istituzioni Universitarie del Comune di Grottaminarda, Antonio Vitale – un gran numero di iscritti. A breve inaugureremo anche il riqualificato parco “Frank Zappa”, adiacente il plesso Universitario/Sanitario, che diventerà accessibile a tutti gli studenti. L’ idea è quella di creare un mini campus universitario con un’ area verde attrezzata a disposizione dell’Università e di tutti i cittadini».

Per iscriversi al corso di laurea è necessario sostenere un test d’ingresso non selettivo ma obbligatorio: il TOLC-B del Cisia, prenotabile sul sito https://www.cisiaonline.it

Il test si può svolgere anche presso altri atenei, importante che sia appunto un TOLC-B. Chi sceglie di studiare a UNISANNIO e nello specifico iscriversi al Corso in Scienze biologiche e vuole essere guidato nelle procedure di immatricolazione ha un aiuto in più, oltre all’infopoint: è possibile, infatti, consultare tutorial che guidano nei vari step:https://www.unisannio.it/it/studente/futuro-studente/guide

https://www.dstunisannio.it/it/test-di-orientamento-e-immatricolazioni-deroga-chi-ha-sostenuto-test-presso-altri-ateneo-o.html

Da sottolineare anche che l’Università del Sannio conserva la fascia di esenzione totale di contribuzione studentesca a 28 mila euro. Tutti gli immatricolati, quindi, con un reddito Isee fino a 28mila euro saranno totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. Ulteriori vantaggi sono previsti per gli studenti con reddito fino a 30mila euro e per gli studenti meritevoli.

Il corso di laurea triennale in Scienze biologiche per la diagnostica clinica intende formare un biologo clinico che, in ambito sanitario, effettua test su tessuti o liquidi biologici per la diagnosi e la prevenzione delle malattie e per la ricerca biomedica. Il corso prevede anche lo svolgimento di attività formative e laboratoriali presso ospedali e strutture sanitarie afferenti all’ASL di Avellino.