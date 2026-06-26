Un’altra sedia vuota, un altro dolore inaccettabile: il cordoglio di Antonio Colucci per la scomparsa di Carmine Spirito

La tragica morte di Carmine Spirito, vittima di un incidente sul lavoro, lascia un dolore profondo che colpisce l’intera comunità.

A nome mio personale e di Forza Italia del Mandamento Baianese, desidero esprimere la più sincera vicinanza alla famiglia di Carmine, che oggi si trova ad affrontare una perdita immensa e inaccettabile.

Ogni volta che un lavoratore perde la vita mentre svolge il proprio dovere, non si spegne soltanto una persona: si interrompono sogni, affetti e progetti di un’intera famiglia. È una ferita che coinvolge tutti e che impone una riflessione seria sul valore della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non possiamo continuare ad assistere a tragedie che si ripetono con drammatica frequenza. La tutela della vita deve rappresentare una priorità assoluta. La sicurezza non può essere considerata un costo o un semplice obbligo burocratico, ma un diritto fondamentale che deve essere garantito attraverso prevenzione, formazione, controlli e responsabilità condivisa.

Il lavoro è dignità e speranza, ma nessuno dovrebbe uscire di casa senza la certezza di poter farvi ritorno. È un principio che deve guidare ogni scelta delle istituzioni, delle imprese e di tutti gli attori coinvolti.

Alla famiglia Spirito rivolgo un abbraccio sincero e l’assicurazione della mia vicinanza in questo momento di immenso dolore.

Antonio Colucci

Coordinatore Mandamentale di Forza Italia