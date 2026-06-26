Politiche sociali: nasce il Centro Territoriale di Inclusione dell’Ambito C08. Inaugurazione il 1° luglio

Santa Maria Capua Vetere – Si terrà il prossimo 1° luglio, alle ore 18:00, l’inaugurazione del nuovo “Centro Territoriale di Inclusione”, un tassello fondamentale del progetto “Talenti in Azione” promosso dal Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Ambito territoriale C08, che include i Comuni di Santa Maria Capua Vetere, San Tammaro, Casapulla, San Prisco, Curti, Grazzanise e Santa Maria La Fossa.

La struttura, sita in via Matarazzo n. 27 a Santa Maria Capua Vetere, prenderà vita all’interno di un immobile appositamente messo a disposizione dal Comune sammaritano. L’apertura del Centro rientra nel più ampio intervento Campania Welfare, finanziato dal programma PR Campania FSE – 2021-2027, Priorità 3 Inclusione Sociale – Obiettivo specifico ESO 4.8 – Azione 3.h.2, e vede la collaborazione strategica della Cooperativa sociale Attivarci, dell’Agenzia di formazione professionale ASCEN e dell’Agenzia per il lavoro Bridge s.r.l.

Il Centro Territoriale di Inclusione si propone come un vero e proprio presidio di prossimità, pensato per offrire risposte concrete, orientamento e sostegno a persone e nuclei familiari che vivono in condizioni di svantaggio, vulnerabilità e fragilità sociale.

“L’apertura di questo Centro rappresenta una pietra miliare per il welfare del nostro territorio e la dimostrazione tangibile di come la sinergia istituzionale possa produrre risposte reali per i cittadini – ha dichiarato il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Vincenzo D’Angelo -. Nessuno deve essere lasciato indietro: con questo spazio non offriamo solo assistenza, ma attiviamo percorsi concreti di inclusione lavorativa e sociale, restituendo dignità e opportunità a chi attraversa un momento di fragilità”.

All’evento di inaugurazione interverranno l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Andrea Morniroli, i Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito territoriale C08, i referenti della governance del Consorzio e i rappresentanti dei partner di progetto.