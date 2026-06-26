Natura in festa tra musica e sapori, appuntamento domenica 5 luglio. La quarta edizione dell’iniziativa ospitata come sempre ai Conetti Vulcanici del Carcavone

POLLENA TROCCHIA (NA). Torna “Natura in festa tra musica e sapori”, domenica 5 luglio l’appuntamento con la quarta edizione della fortunata manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale di Pollena Trocchia nella incantevole cornice dei Conetti Vulcanici del Carcavone, sapientemente illuminata per l’occasione. La formula sarà quella di sempre, così come gli obiettivi: la valorizzazione delle locali bellezze naturalistiche e la promozione delle produzioni agricole tipiche del territorio in una formula nuova e attrattiva per residenti, turisti e visitatori grazie alle diverse attività correlate all’iniziativa, anche quest’anno realizzata con il contributo della Città Metropolitana di Napoli. Si comincia alle ore 18:30 con un’escursione guidata dal geologo Paolo Beneduce alle peculiari piccole strutture vulcaniche di forma conica che danno il nome all’area. Alle 19:30 l’apertura degli stand per assaporare le bontà di Pollena Trocchia grazie alle aziende partecipanti: Tenuta Manna, Panificio Di Sarno, Basile Vini, MonteSommaVesuvio, Oleificio Punzo. Alle ore 21, infine, dopo i saluti istituzionali, spazio alla musica con il concerto dal vivo. Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva anche un’area food. «Come da tradizione accogliamo la bella stagione appena iniziata con “Natura in festa”, una serata magica, che saprà regalare ottima musica, spensieratezza e bontà da assaporare. Una formula finora di successo, che riproponiamo ancora una volta per valorizzare le bellezze del nostro territorio, sostenere le sue produzioni tipiche e incoraggiare la socialità e la condivisione» ha spiegato il vicesindaco di Pollena Trocchia, Francesco Pinto, delegato tra l’altro a valorizzazione del territorio, eventi ed attività produttive, che ha voluto ringraziare anche Protezione Civile e Croce Rossa locali per il supporto fornito per l’iniziativa. «Buono da mangiare e da bere, bello da vedere e da ascoltare. È semplice ma incisivo il riassunto di “Natura in festa”, un evento che sempre più si sta imponendo tra gli appuntamenti più attesi dell’estate all’ombra del Vesuvio, per la sua formula collaudata e la sua piacevolezza, dietro le quali c’è il costante lavoro di questa Amministrazione comunale per la valorizzazione del territorio e dello sviluppo del suo potenziale» ha concluso Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.