U.S. Avellino. Daniele Liotti è un nuovo giocatore biancoverde

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio, su base biennale, del calciatore Daniele Liotti. Nato a Vibo Valentia l’8 Giugno 1994 il giocatore calabrese è cresciuto tra le giovanili di Catanzaro e Catania.

In carriera ha indossato le maglie di Catanzaro, Brindisi, Juve Stabia, Feralpisalò, Siracusa, Pisa, Reggina e Cosenza.

In totale, tra i professionisti, ha collezionato 228 presenze divise tra Lega Pro, Serie B, Coppa Italia, Coppa di serie C e Playoff di serie C e serie B.

Benvenuto ad Avellino Daniele!