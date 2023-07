Tutto sui nuovi corsi della scuola di ballo Timba Tumba Dance Academy di Torino.

La scuola di ballo e danza Timba Tumba Dance Academy, nasce all’ombra della Mole nel 2003, al confine tra il quartiere Santa Rita e Lingotto. Frutto della volontà dei Maestri Simone Giorgio e Simona Traversi, la loro prerogativa, sin dal principio, è stata quella di divulgare i benefici del ballo di coppia e della danza in genere, riflessi nell’aggregazione tra le persone e sul benessere psico-fisico dei singoli. Oggi, la scuola rappresenta un punto di riferimento nel panorama latino americano a Torino, grazie ai suoi corsi particolarmente coinvolgenti e ad iniziative mirate a catturare l’attenzione di un pubblico notevolmente ampio.

Attualmente sita in via Arnaldo da Brescia 63, questa scuola di ballo vanta una sede prestigiosa e raffinata in cui vengono organizzati corsi formativi ed eventi in grado di soddisfare le diverse esigenze di ogni appassionato di danza, dal più navigato al novizio di questa forma d’arte. Se si è in cerca di un corso latino americano a Torino, allora la Timba Tumba Dance Academy sarà il luogo perfetto per coltivare i propri interessi, in un contesto confortevole, garantito da due ampie sale da studio climatizzate e munite di palchetto, due spogliatoi con docce ed una comoda sala d’attesa con servizio bar, televisore e segreteria, pronta ad accogliere ogni richiesta del cliente.

Il palinsesto dei corsi di ballo

Timba Tumba organizza costantemente corsi collettivi e individuali di danze caraibiche, Salsa, Bachata, Bachata Sensual , Rueda de Casino e latino-americano, mirati a coinvolgere sia i principianti che i più esperti, a prescindere dalla fascia d’età.

Da settembre, e durante tutto l’anno, sarà un modo perfetto per rimettersi in movimento dopo le vacanze estive, cogliendo l’opportunità di scoprire una nuova passione e fare nuove amicizie. E’ possibile prenotare una lezione gratuita di prova attraverso un modulo di richiesta disponibile sul loro sito web, occasione perfetta per rendersi conto di persona della professionalità e della qualità dei corsi di ballo organizzati dall’accademia.

In realtà, grazie all’offerta formativa, divisa per livelli, e al fatto che la maggior parte degli allievi si iscrive singolarmente: trovare un nuovo partner di ballo, rappresenterà un modo fantastico per vincere i propri timori e divertirsi in compagnia. Tutte le classi di danze caraibiche sono tenute da Maestri diplomati presso la Federazione Italiana Danza Sportiva, altamente qualificati, pronti a mettere a disposizione degli allievi una preparazione di altissimo livello che li spingerà verso un mondo tutto da scoprire, e a dare il meglio di sé sulla pista da ballo.

I benefici del ballo

Iscriversi ad un corso di ballo non è solo un’occasione per aggregarsi a persone nuove, il ballo e la danza, infatti, presentano diversi benefici scientificamente comprovati. Questa disciplina rende più flessibili, migliora la coordinazione e l’equilibrio, oltre ad avere un effetto decisamente positivo dal punto di vista psicologico, aumentando la fiducia in sé stessi e, nei bambini, promuovendo lo sviluppo neurologico. La danza mantiene giovani, tonifica i muscoli e ci fa sentire più in forma, rappresentando un efficace allenamento per i muscoli e le articolazioni.

Oltre a controllare lo stress e aiutare a bruciare grassi e calorie attraverso il movimento, il ballo migliora la resistenza e coadiuva nel mantenimento in salute dell’apparato cardiovascolare, permettendo di prevenire malattie metaboliche e l’osteoporosi. Oltre tutto, ballare è un’attività divertente, in grado di migliorare l’autostima attraverso il superamento degli obiettivi che ci si prefissa quando si segue una disciplina.

Dove si trova la scuola di ballo

La scuola si trova in via Arnaldo da Brescia 63, una parallela di corso Unione Sovietica a Torino, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, tram 4 e 10. Per informazioni o prenotare una lezione gratuita di prova è possibile rivolgersi alla segreteria, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 22, oppure chiamare al numero di telefono 0113032139.