Tutto pronto per la Seconda Edizione di “Ruote nella Storia”, domenica 18 settembre il Raduno Nazionale di Auto d’Epoca a Montella

E’ tutto pronto per la seconda edizione di “Ruote nella Storia”, il raduno nazionale dedicato ai cultori ed ai possessori di auto d’epoca, promosso per valorizzare e sostenere il patrimonio di storia, arte e cultura dei territori di eccellenza. L’appuntamento è per domenica prossima, 18 settembre, a Montella.

Il programma prevede il raduno delle auto in Piazza Bartoli, nel Comune di Montella. Il corteo percorrerà un itinerario che avrà come destinazione la visita del Santuario del Santissimo Salvatore ed il Convento di San Francesco a Folloni. L’evento si concluderà con la premiazione delle vetture più rappresentative per eleganza e storicità, valutate da una giuria di esperti. Si comincia alle 8,30.

“Ruote nella Storia” è un evento fortemente voluto dal Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani.

La seconda edizione di “Ruote nella Storia” è organizzato dall’Automobile Club Avellino (guidato dal presidente, avvocato Stefano Lombardi), con il patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Montella. L’aspetto tecnico sportivo è stato curato dagli agenti Sara Assicurazioni della provincia di Avellino, coordinati dal fiduciario Aci-Sport, Vincenzo Napolillo.