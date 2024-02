Tu Es Anima: L’Arte Poetica di Lilliana Comes in Mostra a Palazzo Fruscione, Salerno

A Salerno, nelle suggestive sale dello storico Palazzo Fruscione nell’ambito dell’evento “Le Stanze Dell’Arte” 2° Edizione che raccoglie 15 artisti d’eccellenza a cura di Olga Marciano, sarà presente la mostra d’arte pittorica “Tu Es Anima” dell’artista internazionale Lilliana Comes. L’artista propone in visione una ricca e attenta selezione di opere dall’ intrinseco valore poetico ed evocativo con una mirato messaggio di comunicazione sociale che riporti, nell’immaginario collettivo alla preziosità dell’anima e al suo umano divenire. Lilliana Comes afferma che l’Arte è uno di quei doni che ci collega alla nostra anima, ci permette di comunicare con Essa e lo fa attraverso la Bellezza. La Bellezza ha molteplici forme nel manifestarsi e una di queste è la grazia del sentimento poetico, di cui si è seppellito il rivelare, ritenendo la sua esternazione sinonimo di fragilità nell’affrontare la realtà, molte volte cruda, dell’odierna società e i problemi del quotidiano. L’intento è portare, tramite una visione poetica , un messaggio di riflessione e un invito a una presa di consapevolezza di quanta piacevolezza ci sia nell’esternare il lato sentimentale che respira in ognuno di noi, perché l’anima intenda attraverso gli occhi quanto la realtà, per quanto critica sia, porti con sé il valore dell’essere umano. La presentazione della personale è a cura del Critico d’Arte dott.ssa Antonella Nigro.

Location:

Palazzo Fruscione – Vicolo Adelberga 19, Salerno)

Orario di apertura: