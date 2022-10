TOTO MINISTRI. Un Irpino potrebbe essere il nuovo Ministro dell’Interno.

Nato a Napoli il 20 aprile 1963, è sposato e ha due figlie originario di Cervinara (AV), Matteo Piantedosi potrebbe ricoprire nel prossimo Governo della Meloni il ruolo di Ministro dell’Interno. Il suo nome è tra quelli che in queste ore circolano. Il papà Mario è stato preside per tanti anni in Irpinia ricoprendo l’incarico anche in scuole della bassa Irpinia. Laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, è entrato nell’Amministrazione Civile dell’Interno nell’aprile 1989 e assegnato alla Prefettura di Bologna nella quale, dopo diversi incarichi, per otto anni ha svolto l’incarico di Capo di Gabinetto.

Nel febbraio 2007 è stato nominato viceprefetto vicario nella stessa Prefettura fino al 2009, quando è stato chiamato al Ministero dell’Interno a dirigere l’Ufficio Relazioni Parlamentari presso l’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari.

Nel 2011 gli è stato affidato l’incarico di Capo Gabinetto del Capo Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie. Nominato Prefetto il 3 agosto 2011, fu destinato a Lodi.

Dal gennaio 2012 è stato nominato Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno e, dal giugno 2012, Vice Capo di Gabinetto Vicario.

Il Consiglio dei Ministri, il 16 novembre 2012, lo ha nominato Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per l’attività di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia.

Dal 15 maggio 2017 al 10 giugno 2018 ha ricoperto l’incarico di Prefetto di Bologna. L’11 giugno 2018 è stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno. Dal 17 agosto 2020 è Prefetto di Roma.