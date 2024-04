Studente di Chiusano San Domenico trionfa alle Olimpiadi di “Problem Resolving” con il prototipo “Saving Energy”

Il giovane studente Amato Rizzo di Chiusano San Domenico, frequentante la classe seconda media dell’Istituto Comprensivo “Perna- Alighieri” di Avellino è il primo classificato a livello nazionale nell’ambito delle Olimpiadi di “Problem Resolving” sezione Makers che si è svolta presso il Campus Universitario di Bologna presso la sede di Cesena. Lo studente irpino ha gareggiato con il prototipo “Saving Energy” da egli stesso ideato e che lo hanno visto prevalere sui tantissimi studenti provenienti da ogni parte d’Italia. Nonostante il rigore della commissione composta da docenti universitari, Amato Rizzo con la sua passione, determinazione e impegno è riuscito a portare a casa il primo posto in una finale definita molto difficile. Piena soddisfazione è stata espressa dai docenti e dalla dirigente dell’Istituto scolastico Perna -Alighieri e dall’intera comunità scolastica. Particolarmente emozionati i genitori del giovane Amato, Lucio Ricco e Michela Matarazzo nonché la sorellina Anna che non ha esitato a festeggiare il lusinghiero traguardo del fratellino più grande. “ Quello di Amato Rizzo -spiegano alcuni compagni di scuola – è un talento che proviene negli anni dalle qualità personali affinate sempre da giochi di intelligenza. Ricordiamo che nel corso degli anni lo studente chiusanese è arrivato diverse volte nell’ambito di finali nazionali in occasione di olimpiadi e gare nazionali per la specialità “Lego”. L’intera comunità scolastica irpina, ha salutato con soddisfazione l’ennesimo impegno di studenti irpini che hanno raggiunto traguardi importanti fin dalla giovanissima età come, appunto, Amato Rizzo.