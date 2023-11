Strabaiano 2023: Marco Vetrano e Francesca Maniaci Sul Gradino d’Onore

Nell’edizione numero 8 della Strabaiano, gara di corsa su strada sulla distanza di 10.1 km che si è tenuta domenica 19 novembre 2023 in provincia di Avellino, oltre 400 partecipanti si sono sfidati in una competizione avvincente e carica di significato, valida anche come Memorial Nico Guerriero.

La gara ha visto primeggiare Marco Vetrano, che ha attraversato il traguardo al termine di un confronto serrato che ha visto ben cinque atleti racchiusi in soli 45 secondi. Vetrano ha fermato il cronometro dopo 34’14”, dimostrando determinazione e prestazione di alto livello. Alle sue spalle, con distacchi minuti, si sono piazzati Gilio Iannone (34’20”) e Gennaro Betti (34’34”), completando così il podio maschile.

Nella competizione femminile, è stata Francesca Maniaci a dominare la scena, conquistando il gradino più alto del podio con una prestazione notevole di 37’54”. Alle sue spalle, Gabriella Di Berardo (40’59”) e Giuseppina Lamula (41’49”) hanno completato il podio femminile con grinta e determinazione.

La Strabaiano non è stata solo una competizione sportiva, ma anche un tributo speciale al Memorial Nico Guerriero, rendendo l’evento ancor più significativo per la comunità locale. La partecipazione numerosa e l’entusiasmo degli atleti hanno contribuito a rendere questa edizione un successo.

L’organizzazione impeccabile e la presenza di atleti di alto livello hanno reso la Strabaiano 2023 un evento sportivo da ricordare, sottolineando l’importanza dello sport come veicolo di aggregazione e di memoria.

Marco Vetrano e Francesca Maniaci, con le loro vittorie, hanno lasciato un segno indelebile in questa edizione della Strabaiano, confermando il loro impegno e la loro eccellenza nel mondo della corsa su strada.