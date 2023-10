SPERONE. “UNITI PER SPERONE”: Auguriamo al consigliere Cantalupo buon lavoro e migliori fortune.

Prendiamo atto della decisione del consigliere Angelo Cantalupo di uscire dal gruppo consiliare di “Uniti per Sperone”.

Abbiamo sempre avuto un buon rapporto di collaborazione, siamo spesso d’accordo nel merito di alcune battaglie portate avanti sotto la stessa insegna, ma in alcune circostanze non abbiamo condiviso il metodo, l’approccio ai problemi da risolvere. Nonostante ciò abbiamo sempre garantito la massima autonomia e libertà di azione del consigliere, a cui auguriamo buon lavoro e le migliori fortune.