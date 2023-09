Sperone – Successo per “Merenda Insieme”. VIDEO

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso il centro polivalente Sodano, l’evento “Merenda Insieme” organizzato dall’amministrazione comunale, in particolar modo dalla consigliera Paola Rosiello. La manifestazione ha visto la partecipazione di centinaia di bambini di tutte le età che si sono divertiti, impegnandosi in varie attività ludiche. I più piccoli hanno potuto giocare con i Lego e cimentarsi in percorsi motori. Varie le associazioni che hanno prestato gratuitamente il loro contributo: Ad Futura, Ad Astra, Insieme si può Sarno, Exsellanse eventi e servizi.

Il meeting aveva quale scopo l’inclusione ed è stato molto apprezzato non solo dai piccoli partecipanti, ma anche dai loro genitori. (L. Carullo)