Sperone si distingue: Premiato come “Comune Rifiuti Free” a Benevento

Nella mattinata odierna, la dott.ssa Nilde Roselli, vice sindaco del Comune di Sperone (Av), ha fatto un viaggio significativo a Benevento per ricevere il prestigioso Premio Sperone Comune Rifiuto Free. Il Comune ha ottenuto un notevole 86,24% di raccolta differenziata, confermando l’impegno della comunità verso la sostenibilità ambientale.

Il vice sindaco ha espresso la sua gratitudine, dedicando un ringraziamento particolare ai cittadini di Sperone. Il loro contributo, caratterizzato da sensibilità per l’ambiente e un forte senso civico, ha reso possibile il raggiungimento di questo ambizioso traguardo. Ha sottolineato l’importanza di proseguire su questa strada e migliorare costantemente, evidenziando che la differenziazione dei rifiuti gioca un ruolo cruciale nel promuovere il riciclo e nel preservare il patrimonio ambientale locale.

La dott.ssa Roselli ha sottolineato anche l’importante ruolo del gestore e ha ringraziato la società Sia per il loro impegno quotidiano e costante nel garantire un efficace smaltimento dei rifiuti. Inoltre, ha riconosciuto il contributo degli organi di vigilanza, confermando che la collaborazione con la società Sia è stata essenziale per il successo dell’iniziativa.

Questo riconoscimento non solo celebra il risultato raggiunto da Sperone, ma serve anche come stimolo per continuare a perseguire politiche e azioni in favore dell’ambiente. Il Premio Sperone Comune Rifiuto Free è una testimonianza tangibile dell’importanza della collaborazione tra comunità, amministrazione locale e enti responsabili per costruire un futuro più sostenibile.