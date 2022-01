SPERONE. Il gruppo consiliare “Uniti per Sperone” interroga il sindaco sull’acquisto di 7000 mascherine FFP2

Uniti per Sperone con una interrogazione protocollata l’11 gennaio 2022, chiedeva spiegazioni al sindaco Adolfo Alaia in merito ad un impegno di spesa di 4935 ,00 euro per l’acquisto di mascherine Ffp2 , da destinare agli impiegati comunali. “Ad oggi dopo una settimana non abbiamo ricevuto risposta – dichiarano i consiglieri. Da calcoli da noi fatti su un anno solare risultano quasi 7000 mascherine ffp2 acquistate in più, come mai? Secondo noi ne sarebbero bastate 3000 invece di 10.500! Abbiamo proposto quindi di donarle alle persone più bisognose del paese , agli anziani, e aggiungiamo oggi anche agli studenti che frequentano le scuole del comune. In quanto il DM del 7/1/2022 non prevede che la scuola debba fornirle ai ragazzi. Con la speranza di essere risposti per iscritto e di essere ascoltati, ricordiamo al sindaco e alla sua maggioranza che noi siamo attenti e vigili ma allo stesso tempo cerchiamo sempre di fornire soluzioni alle problematiche attraverso il dialogo istituzionale che da parte nostra non è mai mancato.

