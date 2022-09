SPERONE. Gli auguri del gruppo “Uniti per Sperone” per l’inizio del nuovo anno scolastico

Il gruppo consiliare di “Uniti per Sperone” augura a tutti gli alunni, docenti e personale Ata buon anno scolastico. “Cogliamo l’occasione, senza alcuna polemica, ma per dovere istituzionale, che lo scorso anno abbiamo chiesto un’indagine conoscitiva tra i genitori per il trasporto scolastico. Ad oggi non abbiamo nessuna risposta per iscritto. Ci fu detto dalla maggioranza che avevano aderito circa 50 famiglie. Avevamo proposto di avviare una serie si preventivi tra le varie aziende di trasporti presenti sul territorio. Anche qui silenzio assoluto. Noi pensiamo che sia un servizio utile alla comunità e rilanciamo le medesime proposte, con l’augurio di essere ascoltati”.