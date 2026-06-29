Sperone, al via il Campus Estivo Comunale 2026: “La Pasticceria del Divertimento” accende l’estate dei più piccoli

È partito con grande entusiasmo il Campus Estivo Comunale 2026 di Sperone, affidato alla gestione dell’Associazione Smile Animation, che anche quest’anno accompagnerà bambini e ragazzi in un percorso ricco di gioco, socializzazione, creatività e divertimento.

Il tema scelto per questa nuova edizione, “La Pasticceria del Divertimento”, racchiude perfettamente lo spirito dell’iniziativa: un luogo simbolico in cui ogni bambino potrà “impastare” sorrisi, fantasia, amicizia ed esperienze indimenticabili.

Fin dalle prime ore della mattinata, il campus si è riempito di voci, colori ed energia, grazie alla presenza di tantissimi bambini e ragazzi, pronti a vivere insieme una nuova avventura estiva.

A dare ufficialmente il via alle attività è stato il tradizionale taglio del nastro, alla presenza delle autorità cittadine, tra cui il Sindaco Alaia e gli amministratori comunali. Un momento significativo, arricchito anche dalla benedizione del parroco Don Reinaldo, che ha voluto accompagnare l’inizio del campus con parole di augurio e vicinanza alla comunità.

Gli animatori dell’Associazione Smile Animation hanno accolto i partecipanti con gioia, grinta e professionalità, dando subito vita a un clima sereno e coinvolgente.

Il campus estivo rappresenta ormai un appuntamento consolidato per il territorio di Sperone: da ben 14 anni, infatti, questa esperienza accompagna l’estate di tante famiglie, offrendo ai più piccoli uno spazio sicuro, educativo e divertente in cui crescere insieme.

Grande soddisfazione è stata espressa per la straordinaria partecipazione e per la fiducia rinnovata da parte delle famiglie. Il campus non è soltanto un’occasione di svago, ma anche un importante momento di comunità, in cui bambini, ragazzi, animatori, istituzioni e famiglie si incontrano per condividere valori, sorrisi e nuove esperienze.

Con l’avvio della Pasticceria del Divertimento, Sperone apre dunque le porte a un’estate speciale, fatta di emozioni, giochi, laboratori, amicizie e tanta allegria.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa e a quanti, anche quest’anno, hanno scelto di partecipare con entusiasmo a questo importante progetto educativo e sociale.