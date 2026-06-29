Allegri pronto a iniziare l’era Napoli: risolto il contratto con il Milan, ora manca solo la firma

NAPOLI – È ormai tutto pronto per l’inizio dell’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Nella serata di oggi è stata definita la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico livornese al Milan, ultimo passaggio burocratico necessario prima della firma con il club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Lo scambio della documentazione tra Allegri e il club rossonero si è concluso nel tardo pomeriggio, mettendo fine a un rapporto che sarebbe scaduto nel 2027. Con la rescissione ufficiale, il tecnico è ora libero di sottoscrivere l’accordo con il Napoli, dove raccoglierà l’eredità di Antonio Conte.

Per Allegri si tratta di una nuova sfida in una piazza ambiziosa, desiderosa di confermarsi ai vertici del calcio italiano e di tornare protagonista anche in Europa. Il tecnico toscano è chiamato a rilanciare il progetto azzurro dopo una stagione intensa e a costruire una squadra competitiva in vista del prossimo campionato e della Champions League.

L’annuncio ufficiale del Napoli è atteso nelle prossime ore, mentre la presentazione potrebbe avvenire nei prossimi giorni, in vista dell’avvio della preparazione estiva.