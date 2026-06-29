Maltempo, Monteforte Irpino avvia la ricognizione dei danni alle aziende agricole: il Comune raccoglie le segnalazioni. RENZULLI: DOBBIAMO DIFENDERE IL LAVORO DELLE NOSTRE IMPRESE

Dopo le gravi calamità meteorologiche che hanno interessato il territorio nel mese di giugno, l’amministrazione comunale di Monteforte Irpino guidata dal sindaco Fabio Siricio ha avviato una ricognizione strutturata e puntuale dei danni subiti dalle aziende agricole locali, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze del comparto produttivo.

Gli eventi atmosferici, caratterizzati da forti precipitazioni, grandinate e fenomeni di allagamento, hanno provocato danni significativi alle colture e alle attività agricole del territorio, mettendo in difficoltà numerose imprese e famiglie che operano nel settore.

Il Comune, attraverso l’azione della delegata all’Agricoltura Katia Renzulli, ha predisposto un modulo ufficiale di segnalazione danni, disponibile sul sito istituzionale, che consentirà alle aziende agricole di documentare in maniera dettagliata le perdite subite.

“Abbiamo il dovere di raccogliere in modo serio e completo l’entità dei danni – dichiara Katia Renzulli – per poter rappresentare con forza e con dati concreti la situazione di Monteforte nelle sedi istituzionali competenti. Non si tratta solo di una ricognizione tecnica, ma di un’azione politica e amministrativa necessaria per difendere il lavoro delle nostre aziende agricole“.

I dati raccolti costituiranno infatti la base documentale con cui il Comune si presenterà ai tavoli di confronto con la Regione Campania e con l’Assessorato all’Agricoltura, guidato dall’assessore Serluca, per la definizione di misure di sostegno, interventi straordinari e possibili ristori economici a favore delle imprese colpite.

L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza della massima partecipazione da parte degli operatori del settore agricolo, al fine di costruire un quadro reale e completo della situazione e rafforzare la richiesta di attenzione verso il territorio.

Il modulo dovrà essere compilato entro i termini indicati sul sito istituzionale del Comune.