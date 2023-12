Sirignano – È stato acceso l’ albero di Natale

A Sirignano, in piazza Aniello Colucci è stato acceso l’albero di Natale. Uno splendido Angelo, in volo, ha raggiunto l’albero e a quel punto come per magia, si sono accese le luci.

Tanti i bambini presenti, quelli della scuola dell’infanzia e primaria dell’istituto comprensivo “Alessandro Manzoni” – plesso R. Finelli, quelli della scuola dell’infanzia “La Girandola” e gli allievi della scuola di ballo di Antonietta Iossa ed Elisa La Cava

Tutti i bambini che circondavano l’albero sono rimasti stupiti nel vedere l’angelo in volo. Tutti i discenti hanno intonato canti natalizi, allietando le centinaia di persone presenti.

In piazza sono stati allestiti mercatini in cui si potevano trovare articoli di alta bigiotteria, addobbi natalizi, e prelibatezze culinarie.

Il villaggio di Babbo Natale con gli elfi ha accolto tantissimi bambini ed è a loro che Babbo Natale ha donato delle squisite caramelle.

La serata è stata allietata dai zampognari e dagli animatori.

L’ evento è stato patrocinato dall’amministrazione comunale, con il vicesindaco Gennaro Fusco, gli organizzatori sono stati Benedetta Napolitano, Antonietta Auriemma, Vincenzo cillo e Rino Peluso.

È dunque iniziato anche a Sirignano il countdown per il Santo Natale. (L. C.)