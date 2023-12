Sirignano: “Doni natalizi”da parte dell’amministrazione comunale agli alunni dell’ IC Manzoni

Mancano pochissimi giorni al Natale e si respira ovunque aria di festa, in particolar modo nelle scuole ove gli alunni sono da giorni impegnati in attività laboratoriali e stanno preparando le manifestazioni natalizie, quali concerti e recite.

Questa mattina, proprio in vista del Natale, alcuni amministratori si sono recati presso l’istituto scolastico A. Manzoni plesso “Rosa Finelli”, per portare dei doni natalizi ai discenti.

Insieme al gruppo di amministratori c’era il tenente CRI Francesco Pio Piccolo, cittadino onorario di Sirignano, che ha voluto donare anche lui un piccolo cadeau agli alunni.

Quella di stamane è stata l’occasione per far sentire la vicinanza dell’amministrazione alla popolazione scolastica e per il tradizionale scambio di auguri con i discenti, i docenti e il personale ATA. (L.C.)