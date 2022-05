Sirignano. Comunali 2022. Intervista al Sig. Pellegrino Peluso candidato a consigliere comunale con la lista “Sirignano nel cuore”

Perché questa candidatura? In vista di questa tornata elettorale ho deciso di mettere tutto il mio impegno per Sirignano. Perché per me l’impegno politico è la più nobile forma di servizio per la propria comunità. Il mio paese mi ha dato tanto. Mi sento parte integrante di questa terra. Le sue strade mi hanno visto crescere, amo il mio paese perché è stata la terra dei miei nonni e per me le radici sono fondamentali. Ora Sirignano chiama, e proprio perché mi ha dato tanto, non posso tirarmi indietro. C’è bisogno di nuove energie, è necessario impegnarsi in prima persona. Sono qui, dove sono sempre stato, pronto a mettermi al servizio del Paese.

Lei è sempre stato attivo in politica. Da quando coltiva questa passione? Infatti il mio impegno in politica non nasce oggi. Chi mi conosce sa che non sono abituato ad improvvisare, il mio impegno politico parte da lontano. La mia prima candidatura, 5 anni fa, è stata una bellissima esperienza. Nonostante non sia stato eletto, per sole 4 preferenze, sono rimasto sorpreso dai numerosi atti di stima ricevuti prima e dopo. Da quel giorno non mi sono più fermato. Se devo al Sindaco Raffaele Colucci l’amore per la politica, devo ringraziare invece il partito Fratelli D’Italia per la crescita personale e politica. Questi anni di impegno e militanza mi hanno permesso di entrare nel direttivo provinciale del partito e diventare prima Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale (il partito giovanile) e poi Dirigente Regionale. Come dicevo, sono cresciuto sia a livello personale che politico. C‘è chi è abituato a cavalcare l’onda, a me hanno insegnato ad intendere la politica come puro servizio, non siamo soubrette o cheerleader. Mi hanno insegnato a non mettere giacca e cravatta ma ad avere le scarpe piene di fango, ma sempre con le mani pulite. Mi hanno abituato a mettere l’anima per un bene superiore, a lavorare e a non chiedere nulla in cambio. Mi hanno insegnato ad essere semplicemente diverso, ad essere un sognatore, a non arrendermi, a lottare per un futuro migliore per la nostra casa, per la nostra terra.

