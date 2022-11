Si presenta ad Atripalda il libro di narrativa “E come nelle favole…” di Carmelina Di Paolo con ACIPeA

Si presenterà domenica 27 novembre ore 16,30 l’incontro con l’autore con la prof. Carmelina Di Paolo, già vicepresidente di ACIPeA, che parlerà del suo libro di narrativa “E come nelle favole…”, sei racconti brevi a lieto fine accompagnati da sei meravigliose opere dell’artista Salvatore Damiano da Altavilla Silentina (SA) che espone i suoi lavori.

Un altro appuntamento da non perdere per trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura e dell’amicizia.

Ad ospitare l’evento sarà la struttura di “Ja – Jammo addo Sandrissimo” in Piazza Umberto I, 8 ad Atripalda .

Dialogheranno con l’autrice la prof. Maria Clotilde Cundari, poetessa, scrittrice e artista, e la prof. Rosa Bianco, critica letteraria .

A moderare sarà la poetessa Lucia Gaeta presidente di ACIPeA e ci saranno la partecipazione del sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo ed intermezzi musicali dei sassofonisti Renato Alves e Tommaso Tozzi.