Settima Giornata Pizzata Solidale Pietradefusi: Open Heart, Bio Pizza e M.I.D. insieme per l’inclusione lavorativa reale delle Persone con Disabilità.

Si è svolta oggi come da programma la settima tappa di Pizzata Solidale, un’iniziativa dedicata ai nostri amici speciali oggi a Pietradefusi, promossa e organizzata dalla Cooperativa Sociale Open Heart in collaborazione con Bio Pizza e con il M.I.D Coordinamento Regionale Campania.

Tale iniziativa volta all’inclusione e integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità nata da un progetto agli inizi di Aprile e che oggi giunge a una tappa importante per l’importante partecipazione dei soggetti coinvolti, i quali sul territorio possono godere finalmente di uno strumento concreto e universale e un altrettanto realtà fiore all’occhiello in tutto il territorio della Provincia di Avellino e di Benevento, fortemente voluto e sostenuto da Katia Centrella Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pietradefusi dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Gaetano Musto e da Luigi Thomas titolare di Bio Pizza.

In conclusione affermano insieme Katia Centrella, Luigi Thomas e Giovanni Esposito: “Auspichiamo che a un importante progetto come questo si possa giungere presto e finalmente a un traguardo ancora più forte in termini di maggiore inclusione lavorativa e verso una reale e chiara prospettiva di vita dei soggetti a cui l’attività è rivolta, non solo di formazione ma anche di buona pratica viene rivolta soprattutto verso un ampia autonomia di vita anche nell’ottica e visione di un progetto che possa maturare e rientrare negli aspetti del Dopo di Noi.