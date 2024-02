“Scintille di Fuoco”: Il Debutto Musicale del cantante avellano Francesco Montuori

Francesco Montuori, talentuoso cantante, irrompe sulla scena musicale con il suo primo album, “Scintille di Fuoco”. Un lavoro che rappresenta una fusione audace di stili musicali, riportando freschezza e innovazione nella tradizione della canzone italiana.

Il progetto ha preso forma presso la sede del Centro Studio Musica Mozarteum di Casoria (NA), sotto la guida del Maestro Ciro De Rosa. Montuori non esita a ringraziare chi ha contribuito al successo dell’album: al Maestro De Rosa per la sua straordinaria composizione e arrangiamento, alla signora Maria Farina per la grafica e le parole, e ai parolieri Capasso Vincenzo, Mariano Menna, Amedeo De Rosa e Gianni Magi.

Un ruolo cruciale è stato giocato dalla fotografia, con i talentuosi scatti di Salvatore Perrotta e Serafino Perrotta di Perrotta Fotografia. La collaborazione della cantante Mary Chianese nel brano “Speranza” ha aggiunto un tocco speciale all’album, arricchendo ulteriormente l’esperienza musicale.

L’album, disponibile su varie piattaforme online, offre una playlist coinvolgente che cattura l’essenza delle “Scintille di Fuoco”. Da YouTube a Spotify, Apple Music e Amazon Music, i fan possono immergersi nelle melodie uniche di Montuori e sostenere il suo talento emergente.

Non resta che seguire il link fornito e lasciarsi trasportare dalle emozioni di “Scintille di Fuoco”, un viaggio musicale che promette di lasciare un’impronta indelebile nel panorama della musica italiana contemporanea.