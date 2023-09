SCHIAVA DI CASAMARCIANO. Tutto pronto per la festa di San Michele. Ecco il programma

Come ogni fine settembre, il 29, 30 settembre, la frazione Schiava di Casamarciano e Tufino festeggia San Michele, venerato nella suggestiva Chiesa di via Nazionale. Il 29 settembre, di ogni anno, è la festa liturgica del Santo Arcangelo, con San Raffaele e San Gabriele. In questo 2023 ci saranno due giorni di festa, il programma prevede la processione del Santo Arcangelo per le strade della frazione. Il programma civile invece ha in calendario due serate di festa, grazie alla stretta collaborazione “Scafuri -Azzurra Spettacoli” il 29 è in programma il concerto dei Napolitudine con Sal Esposito alle ore 22 in via Cristoforo Colombo, mentre il 30 alle 22, in piazza San Michele, la voce e la musica di Caterina Russo, a seguire lo spettacolo di Peppe Iodice. Non mancheranno le tradizionali bancarelle lungo la Nazionale delle Puglie.