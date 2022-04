Scafati: Il Sindaco ringrazia la gelateria-pasticceria “Punto Freddo”, medaglia d’oro per la miglior colomba tradizionale al campionato italiano

Il Sindaco Cristoforo Salvati insieme all’Assessore al Commercio Alfonso Di Massa hanno ricevuto nei giorni scorsi a Palazzo Meyer il titolare della gelateria-pasticceria “Punto freddo”, con sedi a Scafati, Pompei e Salerno, premiata con la medaglia d’oro al campionato italiano FIPGC di Massa Carrara per la miglior colomba artigianale e con la medaglia di bronzo per la colomba innovativa “Napul’è. Il primo cittadino ha voluto complimentarsi personalmente con il commerciante scafatese Pasquale D’Apice, titolare dell’attività avviata nel marzo del 1995, e con il maestro pasticcere Luigi Fusco, anche lui scafatese, che ha realizzato la colomba artigianale premiata a Massa Carrara. Ad entrambi il Sindaco Salvati ha consegnato una targa di ringraziamento a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

​“Vanno sempre – ha commentato il Sindaco Cristoforo Salvati – riconosciute e premiate le eccellenze del territorio che danno lustro alla nostra città. Era doveroso ringraziare il titolare della ditta per un premio che inorgoglisce tutti gli scafatesi, che vuole essere segnale di buon auspicio per il rilancio del commercio e dell’imprenditoria locale. Credo che la buona politica debba saper supportare sempre le capacità imprenditoriali, saper riconoscere le eccellenze che caratterizzano un territorio, anche per rafforzare l’identità di una comunità. Identità che, ovviamente, non riguarda il concetto in sé della colomba come prodotto dolciario, ma che attiene al più ampio concetto di città che vuole ripartire in seguito ad un momento di grande difficoltà economica e sociale”.

​“Come Amministrazione – ha dichiarato l’Assessore al Commercio, Alfonso Di Massa – siamo fieri ed orgogliosi della gelateria-pasticceria Punto Freddo e siamo fieri che il nostro territorio possa vantare una tale realtà imprenditoriale. È per questo che abbiamo voluto riconoscere con una targa il talento dimostrato. Questo premio vuole essere un punto dal quale partire per avviare un percorso di rilancio e di riqualificazione di tutto il commercio e l’imprenditoria locale, rappresentare un’occasione per la promozione dei prodotti di eccellenza del nostro territorio. In questo modo speriamo di stimolare anche altri a partecipare a futuri concorsi e a portare a Scafati riconoscimenti di tale importanza”. (Comunicato Stampa)

