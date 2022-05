SAVIANO. Restaurata la CAPPELLA delle Confraternita di S.Erasmo

In data 6 Maggio 2022, è stato inaugurato il Restauro della cappella confraternita dell’Immacolata di S. Erasmo – Saviano. l’edificio sacro è nato nel 1736 nella posizione che incrocia Via Triete e Trento e Via N. Manfredi. L’evento è stato benedetto dal Sac Don Paolino Franzese con la concelebrazione degli atri tre Sac. delle Parrocchie di Saviano. La Cappella, attualmente, gestita dal Comitato dell’Ass. di S.Erasmo, presieduta dal Priore Nicola Franzese, si presenta con una sola navata che va dall’ingresso all’abside, abbastanza accogliente, con i vari arredi necessari per svolgere le funzioni religiose; spiccano ancora un altare marmoreo decorato al centro del transetto e una ricchezza di dipinti e statue tra le quali spicca un crocefisso artistico molto espressivo e confortevole, restaurato in modo brillante dall’artista Antonio Panico. Il Comitato della Confraternita ha provveduto, con proprie spese, al restauro di pitturazione, dell’impianto elettrico e delle pulizie generali dei locali, in modo che alla riapertura i fedeli potessero ammirare lo stato di rinascita della Cappella. Annessa alla Cappella è situata la Sacrestia, molto ampia, con bagno e il cortile per passatempo dei bambini. Il tutto è arredato con mobili antichi in legno intagliato e a bassorilievo. Sono da ricordare, per questo prezioso gioiello di S. Erasmo, i precedenti restauri: quello del 1912 effettuato ad opera del Canonico della Congrega Don Ambrogio Manfredi, del 1949 il restauro effettuato ad opera dal Priore Francesco Simonelli e del 1982 il restauro dal Priore Nicola Franzese per l’abside e l’altare. (Pasquale Iannucci)

