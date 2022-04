SAVIANO. Dopo due anni di stop ripresi i riti della Settimana Santa   

Dopo due anni d’interruzione a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid 19, quest’anno 2022 nella Settimana Santa, l’Ass. “Saviano in Fiore” ha ripreso la sua l’attività artistica dell’Infiorata. I vari incontri di coordinamento per la composizione dei vari tappeti da rappresentare, si è arrivato al magico momento del lavoro artistico dell’infiorata da eseguire nelle cinque Chiese del Paese. L’infiorata è la rappresentazione decorativa di immagini sacre ottenute dall’assemblaggio di petali variopinti di fiori, foglie e altro materiale semplice aggiunto. Il primo momento dell’attività suddetta avviene il Lunedi della Settimana Santa con l’arrivo dei fiori richiesti in base ai mq di tutti i tappeti da realizzare e tutti i soci si dividono in gruppi ed operano la selezione dei fiori secondo il colore e il taglio. Nel giorno seguente si continua con la selezione e il taglio del giorno precedente e viene anche effettuata la distribuzione dei petali e dei fiori colorati alle Chiese interessate, mentre il gruppo artistico dell’ Associazione, si interessa a stendere per terra e negli spazi programmati i bozzetti preparati, sui quali vengono poi, sovrapposti i fiori e il materiale aggiunto. Il tema religioso generale di tutte le parrocchie è stato: “ la Beatitudine” che non è altro il godimento del sommo bene, al di sopra di noi stessi con il corpo e con il cuore. Giovedi 7 Aprile 2022 della settimana Santa nel Duomo di Nola, il Vescovo S.E. Francesco Marino si è incontrato con i Sacerdoti della Diocesi e ha benedetto gli oli Santi: oli dei Catecumeni, oli Cresimali e oli degli Infermi. Tali oli sono stati poi distribuiti alle Parrocchie dove saranno usati per l’amministrazione dei Sacramenti (Battesimo, Cresima e Unzione dei malati. Contemporaneamente nella Chiesa di S. Michele Arc., si è provveduto ad esporre le statue di Gesù morto e della Madonna Addolorata conservati nella teca sottostante l’altare della cappella laterale sinistra. Nel pomeriggio con la Celebrazione Vespertina, gli oli sono stati portati in processione ed esposti alla visione dei fedeli. È proseguita, poi, la celebrazione della “COENA DOMINI” con la lavanda dei piedi. In serata c’è stata da parte dei fedeli la visita ai sepolcri,, molto apprezzati per la ricchezza, armonia e scenografia dei tendaggi, piante e fiori. Venerdi 8 Aprile 2022 si è svolta la tradizionale Processione di Gesù morto, sospesa per due anni a causa del Covid 19 e che rappresenta per tutto il mondo Cattolico il giorno religioso più sentito della Settimana Santa. Quest’anno Saviano ha rivissuto intensamente il suggestivo momento della processione della statua di Gesù morto e della Madonna Addolorata La Solenne Processione di Gesù morto e dell’Addolorata, è stata seguita da. un lungo corteo di fedeli, Associazioni Religiose delle quattro Comunità Parrocchiali, Autorità Politiche, Militari e Civili, che hanno accompagnato la Processione per le strade principali della cittadina. Il Tutto è stato presieduto dal Sac. Don Andrea Pesapane, Parroco della Chiesa Centrale di Saviano, Durante tutto il percorso tradizionale, la Banda Musicale, ha accompagnato il corteo religioso. eseguendo i famosi brani musicali, ideati dall’Avv. Fuschillo e composti dal Prof. Antonio Cece. In serata al rientro in Chiesa, la grande massa dei Fedeli si è accalcata con devozione, per porgere l’ultimo saluto a Cristo morto e all’Addolorataprima del rientro in Chiesa., in quanto contrariamente agli altri anni la folla ha salutato fuori la chiesa e non c’è stato il bacio alla statua di Gesù e la distribuzione dei fiori del Cristo morto. Ma tutto è stato ugualmente commovente. Domenica 17 Aprile 2020 nel mondo Cattolico, come nelle varie parrocchie di Saviano, si è celebrata la Santa Pasqua del Signore. Essa ha origini ebraiche e significa “Resurrezione” cioè il passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia. Il Cristo Gesù come persona umana muore ma risorge come persona divina e sale in cielo a fianco del Padre. La corsa di Pietro e Giovanni al sepolcro, vuole essere la prima testimonianza della risurrezione di Gesù. Questo evento cambia la nostra vita. Dobbiamo vivere da risorti. La Pasqua sia, per tutto il mondo, un momento di armonia, amore e pace per le Famiglie e sia l’inizio per rinnovare con gioia la nostra fede. (Pasquale Iannucci).



adsense – Responsive – Post Articolo