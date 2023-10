SANT’Oggi. Venerdì 6 ottobre la chiesa celebra san Bruno di Colonia e santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe

6 ottobre: santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe (al secolo Anna Maria Gallo), nacque a Napoli il 25 marzo 1715, nei Quartieri spagnoli, da piccoli commercianti di mercerie. Ricevette la Prima Comunione all’età di 7 anni. La ragazza man mano che cresceva mostrò una pratica religiosa delle virtù cristiane tale da essere soprannominata la “santarella” conobbe e si fece guidare dal futuro santo Giovan Giuseppe della Croce, alcantarino del convento di Santa Lucia al Monte, la cui chiesa Anna Maria frequentava. A 16 anni vincendo le resistenze e le percosse del violento padre, che la voleva sposa di un ricco giovane, che l’aveva chiesta, Anna Maria rifiutò e chiese di seguire la vita religiosa, ma, a causa delle sue umili origini, Anna Maria non disponeva di una dote per entrare in un convento: come da secoli facevano molte altre donne soprattutto, ma non solo, della medesima estrazione sociale, scelse allora una via intermedia, decidendo di vestire l’abito monacale pur mantenendo lo stato secolare. Entrò nel Terz’Ordine Francescano Alcantarino, fondato da san Pietro d’Alcantara, vestendone l’abito e pronunciando i prescritti voti, cambiando il nome di battesimo in quello di Maria Francesca delle Cinque Piaghe, per la particolare devozione che aveva verso la Passione di Cristo. Vestì l’abito religioso e continuò a vivere nella casa paterna, continuando ad essere maltrattata. A 38 anni andò, insieme ad un’altra terziaria, suor Maria Felice, a fare la governante nella casa del suo direttore spirituale, il padre Giovanni Pessiri, un sacerdote che viveva in un antico palazzo in vico Tre Re a Toledo, dove rimase per 38 anni fino alla morte. L’edificio prese in seguito il nome di convento per la dimora delle suore, ma esso non era stato costruito per questo uso e quindi ha ancora oggi tutte le caratteristiche di un’abitazione comoda per famiglia di tre stanze tramutate in cappella e opere annesse. La vita di Maria Francesca è tutto un susseguirsi di sofferenze fisiche e morali, che in continuità si accanirono contro di lei, donate a Cristo come pegno per i peccatori; la sua casa divenne meta continua di fedeli fra i quali san Francesco Saverio Bianchi a cui predisse la santità. Ebbe il dono della profezia e ancora vivente si operarono fatti prodigiosi cui il popolo li considerò come miracoli. Ancora oggi a distanza di oltre due secoli, il popolo accorre a chiedere grazie come è attestato da due lapidi all’esterno della casa-cappella, la seconda è per lo scampato disastro della II guerra mondiale che con i suoi 105 bombardamenti su Napoli, risparmiò i ‘Quartieri’ e il suo denso popolo. Nella cappella vi è ancora la sua sedia di dolore su cui, specie le donne desiderose di avere un figlio devotamente si siedono ad impetrare la grazia. Morì il 6 ottobre 1791, a 76 anni; patrona delle donne sterili e in gravidanza.