SANT’Oggi. Martedì 2 luglio si celebra Beata Vergine Maria delle Grazie e : san Swithun di Winchester

a cura di don Riccardo Pecchia

Oggi 2 luglio la chiesa celebra la Beata Vergine Maria delle Grazie, il titolo Madonna delle Grazie, riferito a Maria (Madre di Gesù), va inteso sotto due aspetti: Maria Santissima è Colei che porta la Grazia per eccellenza, cioè suo figlio Gesù e Maria è la Regina di tutte le Grazie, è Colei che, intercedendo per noi presso Dio come Avvocata nostra; la Chiesa cattolica non ha nel proprio anno liturgico una festa specifica per la Madonna delle Grazie: questo titolo è associato a diverse feste mariane in base alle consuetudini locali e alla storia dei singoli santuari, molti luoghi associano questo titolo alla festa della Visitazione di Maria ad Elisabetta, il 31 maggio; anticamente la festa si svolgeva il lunedì in Albis, poi fu spostata al 2 luglio, e ancora oggi in quest'ultima data la si continua a festeggiare nella maggior parte delle località nelle quali è venerata la Madonna delle Grazie, in alcuni luoghi il titolo di Madonna delle Grazie è associato alla festa della Natività di Maria, l'8 settembre.

2 luglio: san Swithun di Winchester, vescovo anglosassone, egli si distinse per la sua pietà ed il suo zelo, insigne per l’austerità e l’amore per i poveri e fondò numerose chiese o restaurane di esistenti, percorreva i suoi viaggi in diocesi sempre a piedi; quando dava un banchetto invitava i poveri e non i ricchi, morì il 2 luglio 862: egli aveva disposto affinché fosse seppellito nella chiesa ma all’esterno, in un luogo privo d’importanza; san Swithun è visto come il santo cui rivolgersi quando si deve pregare perché finiscano i rovesci di pioggia.