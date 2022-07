SAN PAOLO BEL SITO. L’eccellenza del “Centro Belsito”, l’unico punto vaccinale autogestito da un gruppo di 20 medici

Il Centro Belsito continua a essere al fianco di tutti i pazienti del territorio dell’area nolana, vallo Lauro e Vesuviano e supporta i medici della AFT3 Belsito lasciando disponibile la sede solo di mattina dal lunedì al sabato per effettuare la vaccinazione a Via Tiglio 22 San Paolo Bel Sito. Chiunque è interessato alla vaccinazione può recarsi sul posto e parlare direttamente con i medici in quanto non è prevista la prenotazione. I numeri telefonici del Centro sono impiegati solo per prenotazioni di visite mediche specialistiche.

Il centro è un punto di riferimento soprattutto per gli anziani che dovendo fare la 3° o la 4° dose, non sanno dove andare e possono tranquillamente rivolgersi ai medici volontari che provvederanno alla vaccinazione. Grazie alla professionalità del personale sanitario il vaccino non è più un problema per gli utenti del centro.

