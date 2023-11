San Felice di Nola: La Solennità e la Festa Patronale. Il programma religioso

La città di Nola, in Campania, si prepara a celebrare con gioia e devozione la festa di San Felice, patrono della diocesi e della città stessa. Questa celebrazione annuale è un momento di profondo significato religioso e culturale per la comunità di Nola e per tutti coloro che partecipano alle festività.

La Solennità di San Felice: 6-13 novembre

La solennità di San Felice si svolge in un periodo di nove giorni, dal 6 al 13 novembre, durante i quali vengono celebrate numerose funzioni religiose ed eventi tradizionali. Questa lunga novena rappresenta un’occasione unica per i fedeli di Nola e per i visitatori di vivere un profondo senso di devozione e di comunione.

14 Novembre – Vigilia della Festa: Processione

La vigilia della festa, il 14 novembre, è un momento particolarmente emozionante. La città si anima di preparativi per la processione serale, che inizia alle 18:00. La processione vede la statua di San Felice portata in giro per le strade, circondata da fedeli che portano lumini accesi e portando a preghiere collettive. È un momento di grande spiritualità, con una profonda atmosfera di devozione.

15 Novembre – Festa di San Felice: La Giornata Clou

Il 15 novembre è il giorno clou della festa di San Felice. La giornata inizia presto, con diverse messe solenni in onore del Santo. Gli orari delle messe sono le seguenti: ore 7:00, 8:00, 10:30, 11:30 e alle 17:30. Uno dei momenti più significativi di questa giornata è la Messa della Manna nella cripta di San Felice alle ore 9:00. Questo rito speciale commemora un miracolo in cui si narra che il corpo di San Felice emise manna, una sostanza miracolosa. Questo evento rafforza il legame spirituale tra il Santo e la comunità di Nola.

Nel pomeriggio, la città si prepara per una grande celebrazione con la processione che si tiene alle ore 19:00. La statua di San Felice viene portata in processione per le strade, accompagnata da una folla di devoti e da una profusione di fuochi d’artificio che illuminano il cielo notturno.

La giornata culmina con una Messa Pontificale presieduta da SE Marino, vescovo di Nola, che rappresenta l’apice della celebrazione religiosa.

La festa di San Felice a Nola è un momento di unità e di fede profonda per la comunità locale. È anche un’occasione per visitatori e turisti di immergersi nella ricca tradizione religiosa e culturale di questa città campana. La solennità di San Felice è un esempio di come la fede religiosa possa unire le persone in un’atmosfera di gioia e devozione, rendendo questa festa un evento davvero unico e speciale per tutti coloro che partecipano.