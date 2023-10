LA SCUOLA DEL MERITO, LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE!?

Come Dirigente Scolastico ricevo in questi giorni il finanziamento annuale, che il Ministero destina agli alunni diversamente abili iscritti nelle classi comuni di ogni ordine e grado.

Una quota che dovrebbe agevolare i processi di inclusione, incentivando acquisti ed investimenti per le risorse materiali, digitali e di formazione per i portatori di handicap.

La pubblica opinione deve essere informata, del fatto che tali finanziamenti ammontano per li corrente anno scolastico aduna quota pari ad € 450,00, nel caso dell’Istituzione che ho l’onoredi presiedere.

Vedete bene, €. 450,00 non e la quota pro-capite per alunno, ma l’ammontare complessivo da spendere per un numero di alunni diversamente abili superiore a 20 unita.

Una irrisorietà, sela scuola del merito afferma che gli investimenti sono finalizzati “Ad agevolare li percorso formativoe di istruzione di tutti gli alunni”, inapplicazione del dettame costituzionale, che cita “La scuola è aperta a tuti”.

Se .€ 450,00 dovessero contribuire atutto il questo, non avremmo che dafare un’unica cosa! Una grossa risata!

Delegato alla disabilità

Vincenzo Serpico