SALZA IRPINIA (AV). Partono i solenni i festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie

Salza Irpina – Partono i solenni i festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie iniziativa del comitato per la festa della Madonna patrocinato dal comune di Salza Irpina.

“Vogliamo fortemente che la festa resti un appuntamento fisso per la nostra comunità come è stato per decenni” spiega il sindaco Luigi Cella.

Quest’anno ad animare la festività ci saranno una serie di eventi culturali e musicali. Riti religiosi si alterneranno alle cerimonie civili, dalle celebrazioni delle Sante messe all’esibizione della banda musicale, G.Piantoni della città di Conversano diretta da Susanna Pescetti.

Ritrovare e ridare valore a momenti, gesti e situazioni che appartengono alla tradizione ma che la frenesia dei tempi moderni rischia di lasciare sbiadire, così si può sintetizzare il lavoro di gruppo che è stato fatto da Comune e dal Comitato Festa affinché possa risultare momento importante per i cittadini e i visitatori.

Ecco il programma completo:

il giorno di apertura,10 settembre si esibirà nella piazza Michele Capozzi Maurizio Schweizer nel “Il Re degli Ignoranti”;

seguirà il giorno 12 settembre una serata teatrale con la presenza dello showmen Francesco Cicchella con lo spettacolo “Diffidate dalle imitazioni” ad allietare ulteriormente la serata stand enogastronomici con la possibilità di degustare piatti cucinati al momento dallo chef Arvonio.

Fede, musica e tradizione di innovazione tutto in un turbinio di colori e sapori per onorare la Madonna un programma ricco di eventi per riscoprire la bellezza del comune di Salza Irpina.