SALZA IRPINA. Orto progettato e curato dai bambini, attività didattiche e formative oltre che interattive.

Questo il percorso del progetto “ORTO DIDATTICO ECOMPATIBILE INTERATTIVO”, che questa mattina entra nel vivo, con l’inaugurazione dell’orto didattico nel comune di Salza Irpina consentirà di raccogliere i primi frutti entro l’estate.

Il programma di educazione ambientale, dedicato ai bambini delle scuole dell’infanzia, prevede infatti una prima fase, già conclusa, di progettazione dell’orto e di scelta delle coltivazioni; per proseguire con la preparazione, la semina, la cura e la raccolta dei prodotti da parte della scolaresca. Il progetto finanziato dalla Regione Campania, promosso dal Forum dei Giovani di Salza Irpina e patrocinato dal comune rappresenta un importante opportunità per la popolazione che potrà usufruire dello spazio dedicato, oltre che rappresentare l’occasione per avvicinare i più piccoli alla natura. “Questo progetto – le parole del primo cittadino Luigi Cella- coinvolge direttamente i bambini, nasce dalle loro proposte e, cosa ancor più importante, insegna loro a prendersi cura dell’ambiente che li circonda. Non è solo un modo per riqualificare spazi inutilizzati e destinarli ad un migliore uso, ma è anche un’opportunità importante di formazione, partecipazione e responsabilizzazione dei ragazzi e di tutta la popolazione”.

In particolare, sono state installate quattro vasche di legno rialzate che permetteranno la coltivazione con terriccio a basso impatto ambientale, l’area attrezzata per tenere lezioni all’aperto è resa interattiva e multimediale da tecnologie innovative che permetteranno di visionare i contenuti informativi fruibili tramite smartphone e tablet attraverso alla scansione dei QR-code presenti in orto per ogni tipologia di pianta e condivisibili tramite social. Saranno realizzati inoltre video interviste, durante la realizzazione del progetto delle attività in orto, per il canale You-Tube con il loro coinvolgimento.

“Il progetto è nato dall’idea di voler creare uno spazio all’aperto in cui, dopo due anni di pandemia, fosse possibile svolgere alcune lezioni con i bambini promuovendo la sostenibilità e l’educazione ambientale” gli obiettivi e le prospettive del Presidente del Forum dei Giovani, Rosa Pascolo.

All’inaugurazione hanno partecipato: L’amministrazione comunale di Salza Irpina, il Forum dei Giovani, la Dirigente della scuola Sr. Carolina, gli alunni e i docenti della scuola e la popolazione.

