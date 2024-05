Montoro, continuano gli incontri con i cittadini per Salvatore Carratù

Continua la campagna elettorale del candidato sindaco per la Città di Montoro di Salvatore Carratù.

Dopo gli incontri con i cittadini delle frazioni Borgo, Banzano e Preturo, i candidati delle liste di Montoro Domani, Destinazione Montoro, Identità ed Orgoglio Montoro, nella mattina di domenica 26 maggio saranno alla frazione San Pietro per inaugurare la sede del comitato elettorale locale.

L’inaugurazione di tante sedi è un modo per conoscere più da vicino le esigenze delle singole realtà frazionali, un modo per essere più vicino ai concittadini.

Sempre domenica 26, alla frazione Torchiati si terrà un pubblico comizio e l’apertura del comitato elettorale locale. Lunedì 27 maggio la compagine elettorale si presenterà ai cittadini alla frazione di Piano.

Ringrazio i tanti cittadini di Montoro che, nelle scorse sere, – commenta Salvatore Carratù – hanno voluto onorarci della loro presenza. Le frazioni Preturo, Borgo e Banzano ci hanno stupito per la grande partecipazione e con il loro enorme affetto. È un’emozione indescrivibile ricevere questi attestati di stima dalla nostra gente. È la testimonianza che la nostra squadra ha tutte le carte in regola per poter giungere ambire al governo della nostra città.